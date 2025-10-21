رئيس هيئة قناة السويس: أتوقع مضاعفة إيرادات القناة إلى 8 مليارات دولار في 2026

توقع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مضاعفة إيرادات قناة السويس خلال عام 2026 لتصل إلى 8 مليارات دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار حاليًا، مع استمرار الأوضاع في المنطقة وعودة مرور السفن مرة أخرى كما كانت من قبل.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامي أحمد سالم على قناة "ON"، إن عودة الاستقرار واستمرار وقف الحرب في المنطقة، إلى جانب توقف هجمات الحوثيين على السفن، سيسهم في ارتفاع أعداد السفن المارة بالمجرى الملاحي مرة أخرى، لتعود الإيرادات إلى مستويات تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار سنويًا العام خلال المقبل، كما كانت قبل اندلاع الأزمة.

وأضاف ربيع، أن الهيئة تجتمع مع الشركات الكبرى، وعلى رأسها شركة ميرسك اليوم، بشأن موعد استئناف عبور سفنها من القناة، مؤكدًا أن "عودة ميرسك ستقود باقي الشركات للعودة أيضًا، لأن قناة السويس لا بديل لها، فهي أفضل وأقصر من طريق رأس الرجاء الصالح الذي يستغرق أسبوعين إلى 3-4 أسابيع إضافية، ويستهلك كميات أكبر من الوقود ويواجه ظروفًا جوية صعبة وغير أمنه.

وأشار إلى أن سوء الأحوال الجوية بطريق رأس الرجاء الصالح تسبب مؤخرًا في وقوع 94 حاوية من إحدى سفن "ميرسك" في البحر، وكادت السفينة أن تغرق، ما يعكس المخاطر التي تواجهها الخطوط الملاحية عند تحويل مسارها بعيدًا عن قناة السويس.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس قدمت حوافز تخفيض تصل إلى 15% للشركات قبل وقف الحرب، في إطار جهودها للحفاظ على حركة التجارة، مؤكدًا أن الهيئة تجري حاليًا لقاءات مكثفة مع الشركات والتوكيلات الملاحية العالمية بهدف تنسيق عودة السفن إلى القناة خلال الفترة المقبلة.