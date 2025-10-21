جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية وتطبيق الحوكمة الإلكترونية

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عن انطلاق المشروع الشامل لتطوير المدن الجامعية بالجامعة، في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي وتطبيق نظم الحوكمة الإلكترونية في القطاعات الخدمية والإدارية.

وأكد عكاوي أن المشروع يتضمن تطويرًا متكاملاً للبنية التحتية للمدن الجامعية، يشمل أعمال الصيانة والإصلاح، وتركيب أعمدة وكشافات إضاءة جديدة، وتهذيب المساحات الخضراء، إلى جانب أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات والممرات الداخلية، بهدف توفير بيئة آمنة ومريحة بمظهر حضاري يليق بطلاب الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه يجري حاليًا إنشاء نادٍ متكامل للطالبات داخل المدن الجامعية، يضم وحدات للأغذية والمشروبات وخدمات الاتصالات، إلى جانب مرافق ترفيهية متنوعة تلبي احتياجات الطالبات وتعزز جودة الحياة داخل المدن الجامعية.

وفي سياق خطة التحول الرقمي، أوضح عكاوي بدء تنفيذ البنية التحتية التقنية للمدن الجامعية، من خلال تركيب أنظمة البصمة الإلكترونية لتسجيل التصاريح والإجازات إلكترونيًا، والانتهاء من تفعيل التطبيق الإلكتروني لحجز الوجبات، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وضمان الشفافية ودقة الأداء.

واختتم رئيس الجامعة بأن مشروع تطوير المدن الجامعية يأتي ضمن رؤية الجامعة لتحقيق الحوكمة الإلكترونية الكاملة، والوصول إلى النضج الرقمي في جميع المعاملات، دعمًا لاستراتيجية الدولة في التحول الرقمي وتطوير مؤسسات التعليم العالي.