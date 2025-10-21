لميس الحديدي: «هابي بيرث داي» فيلم يدخل القلب ويترك أثرًا لا يُنسى

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بفيلم «هابي بيرث داي»، الذي يمثل مصر في الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي، ووصفت العمل بأنه «فيلم مصري صادق يدخل القلب بقوة ويترك أثرًا لا يُنسى».

وقالت الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» على شاشة النهار، إن الفيلم الذي عُرض في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أو في يومه الثاني تحديدًا، استطاع أن يلفت الأنظار منذ اللحظة الأولى، لأنه مختلف في فكرته وإنسانيته وواقعيته.

وأضافت: «بصراحة ما كنتش متخيلة إن الفيلم هيكون مؤثر بالشكل ده.. في أفلام تدخل قلبك وتنسيها، وفي أفلام تفضل محفورة جواك، و(هابي بيرث داي) من النوع التاني. فيلم عن عمالة الأطفال، لكنه مش مجرد قضية.. هو حكاية بتحسها، بتعيشها، وبتوجعك في كل مشهد».

وتابعت الحديدي أن الفيلم يضم نخبة من الفنانين الكبار، على رأسهم نيلي كريم وحنان مطاوع، لكنها أكدت أن التأثير الأكبر جاء من الأطفال المشاركين في العمل، قائلة:

«النجوم طبعًا رائعين، بس الأطفال هما اللي فعلاً بيسيبوا الأثر.. بيوصلوا الإحساس من غير تصنّع، وبيخلوك تخرج من الفيلم وأنت مش قادر تنساهم».

وأشارت إلى أن الفيلم من إخراج مخرجة مصرية شابة، معتبرة أن تجربة الفيلم تمثل نموذجًا لروح جديدة في السينما المصرية، قائلة: «اللي فرحني كمان إن الفيلم ده من إخراج مخرجة مصرية، وده دليل إن عندنا جيل جديد بيقدم فن صادق وإنساني، وبيحط اسم مصر في مكان محترم».

واختتمت الحديدي حديثها بالتأكيد على أن هذا النوع من الأفلام هو الذي يعيد الثقة في السينما المصرية، لأنه «يخاطب القلب قبل العين، وبيفكرنا إن الفن ممكن يكون رسالة قبل ما يكون تسلية».

فاز فيلم «هابي بيرث داي» بجائزة الجمهور من مهرجان «Mill Valley Film Festival» في سان فرانسيسكو، كما حصل على الجائزة الكبرى من مهرجان «Heartland Film» في إنديانابوليس، ليصبح الفيلم المصري الأول الذي ينال ثلاث جوائز في مهرجان تريبيكا السينمائي، حيث فاز بأفضل فيلم عالمي، وأفضل سيناريو عالمي، وأفضل مخرجة. كما اختير الفيلم ممثلاً لمصر في الأوسكار.

الفيلم من كتابة وإخراج سارة جوهر ومحمد دياب، ومن إنتاج أحمد الدسوقي شركة «إسكاي ليميت»، وبطولة نيللي كريم وحنان مطاوع، بمشاركة عدة نجوم وضيوف شرف منهم شريف سلامة وعلي صبحي، وكذلك بمشاركة النجم الأمريكي جيمي فوكس في الإنتاج. كما تم تكريم جوهر ضمن برنامج «Rising Stars» في مهرجان الجونة، احتفاءً بالمبدعين العرب وشمال الأفارقة.