3 أرقام مزدوجة من دونتشيتش تقود مافريكس لسحق وريورز

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حقق لوكا دونتشيتش ثلاثة أرقام مزدوجة في 25 دقيقة فقط ليقود دالاس مافريكس لسحق ضيفه جولدن ستيت وريورز بنتيجة 142-94 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الأربعاء.

وأصبح دونتشيتش أول لاعب في تاريخ البطولة يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة في 25 دقيقة أو أقل بعدما سجل 35 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.

وخرج دونتشيتش قبل نحو ثلاث دقائق من نهاية الربع الثالث ولم يشارك فيما تبقى من المباراة.

وبعدما سجل اللاعب السلوفيني، الفائز بجائزة أفضل مبتدئ في الموسم الماضي، 33 نقطة في الشوط الأول اكتفى بنقطتين فقط في الربع الثالث.

ولم يمنح مافريكس الفرصة للفريق الضيف وأنهى الربع الأول متقدما 44-16.

ورفع صاحب الأرض الفارق إلى 50 نقطة في نهاية المباراة.



ويقدم وريورز وصيف حامل اللقب موسما سيئا في ظل ابتعاد ستيفن كيري وكلاي طومسون بسبب الإصابة ورحيل كيفن دورانت.

كما غاب عن وريورز كل من دريموند جرين ودي أنجلو راسل بسبب الإصابة ليضطر الفريق لخوض المباراة بثمانية لاعبين فقط وهو العدد الأدنى القانوني الذي تضعه رابطة الدوري.

وكان المبتدئ إيريك باسكال الأكثر تسجيلا في صفوف وريورز برصيد 22 نقطة.

ويحتل مافريكس المركز السادس في القسم الغربي بتسعة انتصارات في 14 مباراة.

ويتذيل وريورز ترتيب القسم ذاته بثلاثة انتصارات مقابل 13 هزيمة وهو أسوأ سجل بين جميع فرق البطولة.

* سبع هزائم

وتلقى سان أنطونيو سبيرز الهزيمة السابعة على التوالي في أسوأ سلسلة للفريق في 22 عاما عندما خسر 138-132 أمام مستضيفه واشنطن ويزاردز.

وخسر سبيرز سبع مباريات في الفترة من 23 فبراير شباط وحتى الخامس من مارس آذار 1997 في الموسم الأول للمدرب الحالي جريج بوبوفيتش.

وكان بوبوفيتش يشغل منصب مدير النادي قبل أن يقرر إقالة بوب هيل في ديسمبر كانون الأول 1996 وتولي المسؤولية بدلا منه ويتعرض لسبع هزائم متتالية.

واكتفى سبيرز بتحقيق 20 فوزا في ذلك الموسم مقابل 62 هزيمة قبل أن يضم تيم دنكان في عملية اختيار اللاعبين الجدد ويبدأ في صناعة التاريخ بحصد اللقب في خمس مناسبات أولهما في 1999.

وأحرز بن سيمونز أول رمية ثلاثية في مسيرته في الدوري بعد ثلاث سنوات ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز 109-104 على ضيفه نيويورك نيكس.

وسجل يانيس أنتيتوكومبو 33 نقطة ليحقق ميلووكي باكس انتصاره 11 هذا الموسم بتغلبه 135-127 على مستضيفه أتلانتا هوكس.

وانتصر تورونتو رابتورز حامل اللقب 113-97 على ضيفه أورلاندو ماجيك فيما فاز بروكلين نتس 101-91 على تشارلوت هورنتس.

وتلقى كليفلاند كافاليرز الهزيمة الخامسة على التوالي بسقوطه 124-100 أمام ميامي هيت الذي حقق فوزه الرابع في العدد ذاته من المباريات.