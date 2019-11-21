محكمة تركية تؤيد أحكاما بالسجن ضد 12 من طاقم صحيفة جمهوريت







أيدت محكمة تركية، اليوم الخميس، أحكامًا بالسجن ضد 12 صحفيًا وموظفًا بصحيفة "جمهوريت" العلمانية، إلى حين صدور حكم نهائي من محكمة أعلى درجة، وفقاً لوثائق المحكمة التي اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عليها.

وبرأت المحكمة الواقعة في اسطنبول الصحفي البارز قدري جورسيل ورفعت قرار حظر سفره في نفس القضية.

وحكمت محكمة العام الماضي على الثلاثة عشر بالسجن لمدد مختلفة بتهم تتعلق بالإرهاب. وتم إيداع ستة منهم السجن.

ولن يُعاد المتهمون الاثني عشر على الفور إلى السجن، في انتظار صدور حكم نهائي من مفوضية محكمة الاستئناف العليا، وما زالت قرارات حظر سفرهم سارية.

وسجنت تركيا عشرات الصحفيين وأغلقت العديد من المؤسسات الإعلامية منذ محاولة انقلابية فاشلة حاول تنفيذها فصيل في الجيش في عام 2016.