رويترز: فرنسا تنتقد السعودية لعدم وفائها بتعهدات بتمويل قوة من غرب أفريقيا لمكافحة الإرهاب

انتقدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي السعودية الحليف الوثيق لبلادها يوم الأربعاء لعدم الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها قبل نحو عامين بتقديم ملايين اليورو لقوة عسكرية من غرب أفريقيا لمكافحة الإرهاب تقاتل المتشددين الإسلاميين.

كانت السعودية وافقت في ديسمبر كانون الأول 2017 على تقديم نحو 100 مليون يورو (110.7 مليون دولار) لقوة مجموعة دول الساحل الخمس والمؤلفة من جيوش مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

ولكن بعد نحو ثلاثة أعوام لا تزال مجموعة دول الساحل الخمس‭‭‭ ‬‬‬تعاني من نقص دائم في التمويل وتواجه عثرات بسبب سوء التنسيق.

وعززت جماعات على صلة بتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية وجودها في أنحاء منطقة الساحل القاحلة مما جعل مساحات شاسعة من الأراضي غير خاضعة لسيطرة الحكومة وأذكى العنف الطائفي خاصة في مالي وبوركينا فاسو.

وقالت الوزيرة الفرنسية أمام جلسة برلمانية ”بالنسبة لمجموعة الخمس كانت هناك مرحلة أولى عندما تم حشد المجتمع الدولي وعرض المانحون تعهدات بتسليح مجموعة الخمس ولكن حدث تأجيل بعد ذلك“.

وأضافت ”السعودية لم تف بوعودها... لا يسعني إلا التعبير عن الأسف في أن السعودية لا تفي بتلك التعهدات“. وأضافت أن‭‭‭ ‬‬‬آخرين بدأوا الآن على ما يبدو في دفع الأموال.

وهذا انتقاد نادر من فرنسا لحليفتها السعودية ويأتي بعد عامين تقريبا من مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان المساهمة في تمويل القوة والبرهنة على نية المملكة في مواجهة الفكر المتطرف.