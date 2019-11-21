حزب العمال البريطاني يصدر «بيان أمل» بشأن الانتخابات

أصدر حزب المعارضة البريطاني الرئيسي حزب العمال، اليوم الخميس، "بيان أمل" للتغيير الجذري بشأن الانتخابات العامة التي تجرى الشهر المقبل.

ويعد البيان بإعادة تأميم الصناعات الرئيسية وضخ استثمارات هائلة في البنية التحتية وتوفير خدمات مجانية أوسع نطاقًا.

من جانبه قدم السياسي المخضرم اليساري جيرمي كوربين، 70 عامًا للناخبين، "الخطة الأكثر شمولًا وأملًا وتركيزًا على الشعب وتكلفة في العصر الحديث".

وتعهد بإعادة خدمات السكة الحديد والبريد والطاقة والمياه إلى الملكية العامة في حال فاز حزبه بأغلبية برلمانية في انتخابات الـ12 من ديسمبر.

وقال "كوربين" في كلمة بمدينة بيرمنجهام بوسط البلاد: "يمكننا إعادة تشكيل الاقتصاد للكثيرين وليس للقلة"، مضيفًا: "صوتوا لبيان الأمل، إنه وقت التغيير الحقيقي".

ويعتقد الكثير من المحللين السياسيين أن النتيجة الأكثر احتمالًا للانتخابات سوف تكون أغلبية برلمانية مريحة لحزب المحافظين المنتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون، من حصة اصوات بنسبة 44% بموجب النظام القائم على الدوائر الانتخابية.

وتظهر أغلب استطلاعات الرأي تراجع حزب العمال عن حزب المحافظين بعشر نقاط مئوية.

وركز "جونسون" الذي من المتوقع أن يصدر بيان المحافظين في وقت لاحق من الشهر، حملته على تعهد بـ"إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)" واتهم كوربين بالافتقار إلى سياسية متناسقة ومتماسكة في هذا الشأن.