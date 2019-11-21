ممثل اليونيسف في سوريا: مقتل 1106 أطفال خلال العام الحالي

قال فران اكويزا ممثل منظمة اليونيسف أن الاطفال فى سوريا مازالوا يتعرضون لنفس المستوى من الخطر الذي كانوا معرضين له العام الماضي 2018.

وأشار -في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الخميس- إلى أن ألفا و106 أطفال لقوا حتفهم في القتال العام الحالي وهو اكبر عدد من الاطفال قتل في عام واحد منذ بدء الحرب.

وقال إن القتل والتشويه لازالا أكثر الانتهاكات السائدة ضد الأطفال في سوريا حيث قتل 657 طفلا وجرح 324 آخرين في الفترة بين يناير ونهاية سبتمبر من العام الحالي، وإن الأمم المتحدة تحققت من 1792 انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل في العام الحالي وحده.

وأضاف أن هناك أكثر من 5 ملايين طفل في حاجة إلى المساعدة الإنسانية داخل سوريا بما في ذلك 2.6 مليون طفل نازح داخليا، وأن قرابة 31 ألف طفل مازالوا مشردين فى شمال شرق سوريا.