المدعي العام الإسرائيلي يوجه لنتنياهو تهما تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

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وجه المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت، اليوم الخميس، اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.