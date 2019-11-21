الجيش الليبي يطالب إيطاليا بتفسير لوجود طائرتها بمنطقة عسكرية في أجواء ترهونة

طالب الجيش الليبي إيطاليا بتفسير وجود طائرة تابعة لها في أجواء ترهونة.

وقال العميد خالد المحجوب المتحدث باسم غرفة عمليات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بخصوص الطائرة الإيطالية المستهدفة: "نحن نطالب إيطاليا بتفسير مقنع لوجود طائرتها في هذه المنطقة العسكرية".

وأضاف أنه بالرغم من قول القوات الإيطالية إن "الطائرة كانت للاستطلاع على الساحل وبخصوص المهاجرين، فهذا التفسير غير مقنع".

وذكر المحجوب رغم أن الطائرة ليست قتالية ولا توجد بها أي صواريخ أو أسلحة موجهة، فإنها وصلت إلى عمق حوالي 40 كيلومترا جنوب الساحل، ومن غير المنطقي أنها تستطلع بخصوص المهاجرين.

وتابع المحجوب: "في كل الأحوال قواتنا ومضاداتنا الأرضية جاهزة لكل من تسول له نفسه المساس بالسيادة الوطنية، وأي طائرات فوق المناطق العسكرية تعتبر هدفا مشروعا لقواتنا كما استهدفنا من قبل الطائرات المسيرة التركية".

كان مجلس النواب الليبي، قد استنكر اليوم، انتهاك سيادة الأجواء الليبية من إحدى الطائرات المُسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي، والتي تم إسقاطها أمس الأربعاء من قبل الدفاعات الجوية للقوات المسلحة فوق ترهونة، وذلك عند دخولها منطقة العمليات العسكرية.

وطالب المجلس السلطات الإيطالية بتوضيح رسمي حول هذا التعدي على سيادة ليبيا المخالف لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال لا تخدم مصلحة الشعب الليبي، وتعد تدخلًا في الشأن الداخلي، ومناصرة لطرف بعينه وانتهاكًا للسيادة الوطنية لدولة ليبيا.

وأكدت هيئة الأركان العامة الإيطالية، مساء الأربعاء، تحطم طائرة مُسيرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي فوق الأراضي الليبية وتحديدًا فوق ترهونة.