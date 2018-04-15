قائد الجيش اللبناني يشيد بأداء العسكريين في التعامل مع الاحتجاجات

أشاد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، اليوم الخميس، بأداء العسكريين في التعامل مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عنه القول للعسكريين، بمناسبة العيد الـ76 للاستقلال،: "في ظل هذه الظروف الدقيقة... قمتم بواجبكم بكل شرف وتضحية ووفاء، وأثبتم للقاصي والداني أن المؤسسة العسكرية هى مظلةٌ جامعةٌ لكل أبناء الوطن، مهما اختلفت توجهاتهم أو وجهات نظرهم".

وأضاف: "تزداد مسؤوليتنا، لا بل تتضاعف، في ظل تحديات كثيرة نعيشها سواء في محيطنا الجغرافي أو في مجتمعنا الداخلي، ما يتطلب منا مزيدا من اليقظة والحكمة والجهوزية لمواجهة هذه التحديات".

وأضاف: "وعيكم في التعاطي مع هذه الأزمة بكل مسؤولية واحتراف فوت الفرصة على كل من يريد الاصطياد في المياه العكرة".

ودعا العسكريين إلى الابتعاد عن الشائعات، قائلا: "ابتعدوا عن الشائعات ولا تسمحوا للتجاذبات السياسية أن تثنيكم عن أداء مهامكم أو أن تؤثر في معنوياتكم".