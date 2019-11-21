تتجه الألمانية أورزولا فون دير لاين، للتغلب على العقبة الأخيرة أمام توليها منصب رئيس المفوضية الأوروبية عندما يصوت المشرعون الأوروبيون على تشكيلتها من كبار المسئولين، الأربعاء القادم.

وأعلن رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، اليوم الخميس، في بروكسل أن النواب الأوروبيين وافقوا على تحديد موعد للتصويت من المقرر إجراؤه في ستراسبورج، بعد أن يعطوا موافقتهم على جميع المفوضين الأوروبيين المرشحين، استنادًا لجلسات الاستماع.

ويبدو أن السياسية المحافظة المخضرمة تتجه الآن لتولي زمام السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في الأول من ديسمبر بعد تأخير لمدة شهر؛ جراء رفض ثلاثة مرشحين من جانب نواب البرلمان الأوروبي.

وستتولى فون دير لاين، التي وافق عليها المجلس التشريعي بالاتحاد الأوروبي في يوليو، منصبها مع مفوضيها الأوروبيين الست والعشرين، بما يعادل مفوض لكل دولة عضو باستثناء بريطانيا.

وكانت المفوضية قد أطلقت إجراء قانونيا ضد لندن الأسبوع الماضي لفشلها في تسمية مفوض للاتحاد الأوروبي. وقد رفض رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون القيام بذلك، مستشهدا بمغادرة بلاده المرتقبة من التكتل وإجراء انتخابات عامة.

وأمام بريطانيا حتى يوم غد الجمعة الرد على خطاب الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تفعل ذلك بعد، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا.

ومن المتوقع أن تحصل فون دير لاين على الموافقة التي تحتاجها في البرلمان الأوروبي ، ويبدو أنها تعتقد أن عدم وجود مفوض بريطاني لن يعيقها عن تولي منصب الرئيس المنتهية ولايته جان كلود يونكر.