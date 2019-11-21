ضبط عاطل بحوزته 100 كيس إستروكس في الفيوم

تمكنت مباحث مركز طامية بالفيوم من ضبط عاطل بحوزته 100 كيس لمخدر الإستروكس بغرض الاتجار. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة.

كانت حملة تحت إشراف اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، وبقيادة المقدم حازم الهاين رئيس المباحث ومعاونيه، قد تمكنت من إلقاء القبض على "أحمد ر." 37 عاما، عاطل، مقيم بندر طامية، وبحوزته 100 كيس لمخدر الإستروكس كان يستعد لترويجها بمركز طامية، كما تم ضبط 2 هاتف محمول يستخدمهم في التواصل مع عملائه، و3000 جنيه من متحصلات البيع، وفرد خرطوش، وطلقة 12 مم.

تم تحرير محضر رقم 5840 إداري طامية لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.