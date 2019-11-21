«سانوفي» الفرنسية للأدوية تدرس مستقبل قطاع مستحضرات صحة المستهلك

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة الأدوية الفرنسية "سانوفي" تدرس حاليًا الخيارات المتاحة للتعامل مع قطاع مستحضرات صحة المستهلك الذي يقدر بحوالي 30 مليار دولار، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس التنفيذي الجديد للشركة بول هودسون لإعادة هيكلة الشركة.

وأضافت المصادر أنه في حين لم تصل الشركة الفرنسية إلى قرار نهائي بشأن القطاع، فإنها تناقش مع المستشارين الماليين موقف المساهمين من الخيارات المتاحة. وقال هودسون إنه سيقوم بمراجعة كل عمليات الشركة، وسيعلن عن الاستراتيجية الجديدة لها يوم 10 ديسمبر المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر سهم سانوفي بنسبة 5ر1% خلال تعاملات بورصة باريس للأوراق المالية، بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق.

وأضافت "بلومبرج" أن بحث خيارات التعامل مع قطاع مستحضرات العناية الصحية الشخصية، الذي ينتج حبوب علاج الحساسية ألجيرا وعلاج الحموضة روليدز وعلاج الإمساك دولكولاكس، يمكن أن ينتهي بقرار لفصل القطاع وتحويله إلى شركة مستقلة أو دمجه في شركة أخرى، وهو السيناريو الذي لجأت إليه شركات الأدوية المنافسة في التعامل مع قطاعات صحة المستهلك، وستساعد هذه الخطوة شركة سانوفي على الأدوية الأسرع نموا مثل أدوية السرطان والعلاج الجيني.

وأشارت المصادر إلى أن تخلص سانوفي من قطاع مستحضرات صحة المستهلك يساعدها في التعامل مع التحدي المحتمل الآخر المتمثل في الضغوط العالمية على أسعار الأدوية من خلال تنويع مصادر إيراداتها.