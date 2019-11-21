ستاد القاهرة يستقبل مباريات الأهلي في الدوري بحضور 5 آلاف متفرج

استلم النادي الأهلي خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة يفيد بموافقة الجهات الأمنية بموافقتها على خوض الفريق مبارياته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز على ستاد القاهرة.

كما أفاد الخطاب بحضور الجماهير للمباريات بواقع 5000 مشجع في المباراة، حيث خصص الأمن 3000 تذكرة لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي، بالإضافة إلى 1500 تذكرة خاصة بوزراة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العاللي، و500 تذكرة للفريق الضيف.

ومن المنتظر أن يعود الأهللي لمنافسات الدوري بمواجهة الجونة على ملعبه في 25 من شهر نوفمبر الجاري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.