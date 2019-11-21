الهجرة العراقية تعلن عودة 78 لاجئا من تركيا

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عودة 78 لاجئاً من الأراضي التركية إلى مناطق سكنهم الأصلية في محافظات البلاد، عبر منفذ (إبراهيم الخليل) في قضاء (زاخو) التابع إلى محافظة (دهوك).

وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة بالوزارة طالب أصغر دوسة - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس - - "إن الوزارة أعادت اليوم دفعة جديدة من العراقيين المتواجدين في تركيا ضمن برنامجها العودة الطوعية الأسبوعية المجانية"، موضحاً أن رحلة العودة لللاجئين العراقيين كانت من مناطق (أنقرة، سامسون، وجروم) التركية.

وتابع بالقول "إن العودة نُظمت بالتعاون مع مكتب وزارتنا في تركيا ووزارة النقل في منفذ إبراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا عن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد".