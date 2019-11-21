دونالد توسك:من السياسة البولندية إلى الساحة الأوروبية

سيواصل دونالد توسك، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الأوروبي، مسيرته المهنية كرئيس لحزب الشعب الأوروبي، الذي يضم أحزاب يمين الوسط وتيار المحافظين في البرلمان الأوروبي.

وسيبقى توسك (62 عامًا) عاملا في السياسة الأوروبية على الرغم من أنه كان ينظر إليه حتى وقت قريب على أنه فارس قادم في درع لامع يمكنه مساعدة المعارضة في بولندا على هزيمة الرئيس الحالي أندريه دودا، المدعوم من حزب "القانون والعدالة" الاشتراكي المحافظ.

وحظي القرار بعدم خوض الانتخابات الرئاسية في عام 2020 بالإشادة لكونه مسؤولا عن التقييم السياسي الواقعي وانتُقد باعتباره تراجعًا عن القتال مع حزب القانون والعدالة، الذي يلقي باللوم على توسك في العديد من مشاكل البلاد.

ومن المقرر أن يبقى مانفريد فيبر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، في منصبه، كما أنه سيظل الممثل الأبرز للمجموعة في البرلمان.

ومن المقرر أن يغادر البولندي توسك منصبه كرئيس للمجلس الأوروبي في الأول من ديسمبرالمقبل. وكان هو المرشح الوحيد لمنصب رئيس حزب الشعب.

وتراجعت مقاعد الحزب من 221 مقعدا إلى 182 مقعدا بعد الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، وذلك من إجمالي 751 مقعدا.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين تنتمي للكتلة البرلمانية.