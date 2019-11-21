 علاء مبارك ينفي وفاة والدته: أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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علاء مبارك ينفي وفاة والدته: أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة

سوزان مبارك
سوزان مبارك

نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 11:29 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 11:29 م

نفى علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما تردد عن وفاة والدته السيدة سوزان ثابت؛ عقب تعرضها لوعكة صحية، ترقد على إثرها في العناية المركزة داخل إحدى المستشفيات.

وقال في تعليقردا على اسفسار أحد متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ ردًا على أنباء وفاة والدته: "أخبار كاذبة حضرتك لا أساس لها من الصحة، وخير إن شاء الله".

وفي وقت سابق اليوم، نشر علاء مبارك، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعو الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل".


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