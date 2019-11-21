 الصين تؤكد أنها تعمل جاهدة للتوصل إلى «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري مع أمريكا - بوابة الشروق
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الصين تؤكد أنها تعمل جاهدة للتوصل إلى «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري مع أمريكا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 1:04 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 1:04 م

أكدت الصين، اليوم الخميس أنها تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاق (المرحلة الأولى) من الاتفاق التجاري بين (بكين) و(واشنطن).

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الوزارة اليوم - إن بلاده ستواصل العمل الجاد للوصول إلى اتفاق (المرحلة الأولى) مع الولايات المتحدة بما يخدم مصلحة البلدين والمجتمع الدولي.

وأضاف أن الجانبين سيحافظان على اتصال وثيق، مشيرا إلى أن ما يتردد من شائعات بشأن المحادثات التجارية غير صحيح، وأن الجانبين يجب أن يعملا معا على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

وتابع فنج "أن كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأمريكيين أجروا أوائل هذا الأسبوع مناقشات بناءة - خلال محادثة هاتفية - تناولت الشواغل الأساسية للجانبين في اتفاق (المرحلة الأولى) دون أن يتحدث عن أي تفاصيل حول التقدم الأخير".

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