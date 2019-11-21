المسماري يؤكد إسقاط طائرة إيطالية بدون طيار شمال مدينة ترهونة الليبية

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن الطائرة بدون طيار التى اسقطها الجيش الليبي فى وقت مبكر من صباح أمس، شمال مدينة ترهونة، هي طائرة إيطالية.

وقال المسماري، حصريا لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء عبر الواتس آب مساء أمس الأربعاء: "إن الطائرة بدون طيار التى تم إسقاطها، هي طائرة إيطالية وتحمل شعار قوات الدفاع الجوي الإيطالية."

وحتى الآن لم تعلق السلطات الإيطالية على إسقاط الطائرة، إلا أنها أفادت أن الاتصال قد انقطع بالطائرة، وأنها اختفت من الردار.

وأشارت وكالة (نوفا) إلى أن "حكومة الوفاق الوطني الليبية رفضت التعليق على الأنباء حول سقوط طائرة مسيرة إيطالية من قبل دفاعات الجيش الوطني الليبي فوق مدينة ترهونة غرب ليبيا".

وقالت الوكالة إنها حاولت مساء الأربعاء الحصول على تصريح من فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، إلا أن مكتبه رفض.

وأفاد بيان صحفي صادر عن هيئة الدفاع الإيطالية بأنه تم فقد الاتصال أمس مع طائرة تجريبية عن بعد تابعة للقوات الجوية، في الأراضي الليبية.

وقال البيان: "الطائرة التي نفذت مهمة لدعم عملية (البحر الآمن) اتبعت خطة طيران أبلغتها للسلطات الليبية من قبل. وتجري مزيد من التحقيقات للتأكد من أسباب الحادث"، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وقال محمد الكاني، القيادي بقوات الجيش الوطني في ترهونة: "أن الطائرة التي تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي أمس الأربعاء شمال ترهونة، كانت تقوم بعمليات مراقبة وتجسس على مواقع وحدات الجيش الوطني الليبي في منطقة عسكرية محظورة".

وأضاف الكاني في تصريح لوكالة نوفا أن الطائرة المسيرة أسقطت من قبل دفاعات الجيش في اللواء التاسع، بعد أن حاولت الاقتراب من حدود مدينة ترهونة لتسقط في منطقة سوق الأحد."

وأشار الكاني إلى أن الطائرة كانت متجهة إلى منطقة العمليات العسكرية في مهمة معادية، حسب وصفه.