شهدت المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية، احتجاجات وتظاهرات على مستوى موسع في لبنان والعراق وإيران، والتي اندلعت ضد تردي الأحوال المعيشية، وفساد الحياة السياسية، الذي أرجعه محللون لنفوذ إيران المتزايد في المنطقة.

احتجاجات لبنان والعراق وإيران شهدت عدة قواسم مشتركة، لعل أبرزها كان التنديد بطهران وحلفاءها وتحول مطالب الاحتجاجات، التي بدأت غالبا بأهداف اقتصادية قبل أن تتحول إلى مطالب بإقالة الحكومة، فضلا عن تخوين النظام للمتظاهرين وقطع الإنترنت والطرق.

*التنديد بطهران وحلفاءها

ففي لبنان، نددت الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي اجتاحت الشوارع خلال الشهر الماضي بالنظام، على رأسه حزب الله، المدعوم من إيران، والذي يعد أقوى فصيل في البلاد منذ فترة طويلة، بعد أن أثار استياء شعبي غير اعتيادي، فخرج المتظاهرون يرددون شعارات مناهضة للحزب منها: "كلن يعني كلن، ونصر الله واحد منهم".

وفي العراق خرجت المظاهرات منددة بتدخل إيران وسيطرتها على أجزاء في البلاد، فشهدت العديد من المدن العراقية إحراق صور لخامنئي وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، فيما ردد المحتجون شعارات مناهضة لإيران، قبل إحراق القنصلية الإيرانية في كربلاء.

أما في إيران، فخرج الشعب منددين بنظام آية الله خامنئي، في مظاهرات شهدتها 50 مدينة على الأقل، ردد فيها المتظاهرون هتافات باسقاط مرشد الدولة، رافضين تدخل بلدهم في شؤون الدول العربية، وطالبوا بتحسين أحوالهم المعيشية، وفقا لما ذكرته «سكاي نيوز».

*تطور مطالب الاحتجاجات

كما اشتركت البلدان الثلاثة، التي تشهد احتجاجات واسعة، في تطور مطالب المحتجين الاقتصادية إلى سياسية طالت النظام، ففي لبنان بدأت الاحتجاجات بالتنديد بتتطبيق ضرائب على خدمات الواتساب، قبل أن تتطور للمطالبة باستقالة حكومة الحريري.

وفي العراق كانت الاحتجاجات تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة في البلاد، لكنها سرعان ما تحولت التنديد باسقاط الحكومة العراقية التي يرأسها حيدر العبادي، واجراء انتخابات مبكرة ووقف النفوذ الإيراني في البلاد.

أما في إيران، اندلعت الاحتجاجات بعد قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين بنسبة وصلت إلى ثلاثة أضعاف، بزعم جمع أموال لمساعدة المواطنين المحتاجين، لكن سرعان ما تحولت لمطالب بإسقاط النظام، وردد المحتجون هتافات غاضبة، منها "الموت للديكتاتور".

*تخوين المتظاهرين ومؤيديهم

كان تخوين المتظاهرين والمؤيدين للاحتجاجات أحد ردود الأفعال التي تعرض لها المحتجين في الدول الثلاث، ففي لبنان لوح أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، بحرب أهلية في كلمته التي تضمنت تخوين المتظاهرين في الشوارع، انتشرت ملصقات استهدفت الشخصيات المؤيدة للحراك، ومنها رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري.

وفي العراق، أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن فصائله جاهزة للتدخل لمنع أي "انقلاب أو تمرد" في البلاد، في حال طلبت الحكومة ذلك، مؤكدًا أنه "يعرف من يقف وراء التظاهرات" في إشارة لتخوين المتظاهرين، مشددًا على أنه "سيكون هناك قصاص لمن أراد السوء بالعراق".

أما في إيران، فقد اتهم مرشد البلاد المتظاهرين بالخونه الذين يريدون الضرر، بالبلاد،كما التلفزيون الحكومي الإيراني "وسائل إعلام معادية" بمحاولة استغلال الأخبار الكاذبة لتضخيم التظاهرات وتصويرها على أنها "كبيرة وواسعة النطاق، فيما قال المدعي العام محمد جعفر منتظري إن الناس سينأون بأنفسهم عن "بضعة مخربين" تظهر أفعالهم أنهم ضد النظام.

*قطع خدمات الإنترنت

في أعقاب اندلاع المظاهرات، شهدت الدول الثلاث انقطاع لشبكات الانترنت عن البلاد، سواء على مناطق محدودة أو عامة البلاد، فمع تصاعد الأحداث في لبنان، انتشرت أنباء زعم المواطنين قيام الحكومة بقطع خدمات الانترنت في البلاد، ونقلت مصادر إعلامية مطلعة عن ورود تقارير من القصر الجمهوري تطلب قطع خدمات الإنترنت على جميع الأراضي اللبنانية، إلا أنه تم التريث قبل المضي في هذا الأمر.

أما في العراق، فقد حجبت الحكومة قد حجبت إمكانية الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، منها فيسبوك، وتويتر، وواتساب، في 25 أكتوبر الماضي، قبل أن تقطع الإنترنت نهائياً في الأيام التالية.

أما في إيران، فبمجرد اندلاع المظاهرات سرعان ما اتجهت الحكومة لإغلاق شبكة الإنترنت بشكلٍ شبه كلي في إيران، فباتت نسبة الاتصال الفعلي لا تتخطى الـ 7%، مقارنةً بحجم الاستخدام الطبيعي، وفقا لما أكدته منظمة «نت بلوكس» للأمن السيبراني.

*قطع الطرق الرئيسية

كما شهدت البلدان، تسارع المتظاهرين في قطع الطرق الرئيسية، في سبيل شل الحركة المرورية، للتعبير عن غضبهم، فشهدت لبنان استخدام المتظاهرين إطارات السيارات المشتعلة، لقطع عدة طرق رئيسية في البلاد، بما فيها طريق الاوتوستراد الشرقي، وأجبر المحتجون أصحاب المحال التجارية إغلاقها وإلتزام الإضراب عند دوَّار ايليا، وفي قرى الشوف قطعت الطريق الدولية عند مدخل بلدة صوفر بالاتجاهين.

وفي العراق، سرعان ما قام المحتجون بقطع طرق رئيسية عبر إحراق الإطارات، ووضع الحواجز في محاولة منهم لمنع قوات الأمن من الوصول إليهم، وشل الحركة في المدن الرئيسية.

أما في إيران فقد أغلق المحتجون شارعي ستاري الرئيسي وآية الله كاشاني في العاصمة طهران، وشهدت مدن إيرانية مختلفة وقفات احتجاجية وإغلاق للطرق باستخدام السيارات، كما حدث في مدينة سنندج، غربي إيران، وكرج وسط إيران، وشيراز وطهران وأصفهان وغيرها.