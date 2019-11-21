محكمة أوروبية: ظروف منطقة عبور اللاجئين المجرية «مقبولة»

قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن المجر لم تنتهك الحق في الحرية لطالبي لجوء في منطقة عبور على الحدود الصربية في عام 2015.

وتعد هذه القضية الأولى، التي تنظرها المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقراً لها بشأن مناطق العبور الحدودية المثيرة للجدل التي اقامتها المجر ، والتي تعد منذ عام 2017 الأماكن الوحيدة التي يمكن للأشخاص التقدم فيها بطلب للجوء في المجر.

وتعرضت تلك المناطق لانتقادات من قبل المفوضية الأوروبية وخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.

وقالت المحكمة إن المواطنين البنجلاديشيين اللذين رفعا القضية لم يتم احتجازهما، حيث اتيحت لهما حرية مغادرة المنطقة والعودة إلى صربيا.

وقضت المحكمة بأن السلطات المجرية انتهكت حقوقهما بطردهما إلى صربيا دون تقييم لمخاطر أن طلبهما اللجوء قد لا ينظر فيه هناك أو من احتمالية إعادتهما إلى الظروف غير الإنسانية في اليونان.

وفي حكم آخر منفصل أدانت المحكمة الأوروبية اليوم الخميس، روسيا لانتهاكها حقوق أربعة من طالبي اللجوء ظلوا عالقين في منطقة عبور بأحد مطارات موسكو لعدة أشهر متتالية.

وقضى الأربعة – وهم عراقي وفلسطيني وصومالي وسوري- ما بين خمسة أشهر وسنة وتسعة أشهر في النوم على مراتب على الأرض في مطار شيريميتيفو بين عامي 2015 و 2017.

ولم يتم قبول أي من الأربعة في روسيا، لكن الأمم المتحدة أعادت توطين الرجلين العراقي والسوري في نهاية المطاف في الدنمارك والسويد كأشخاص بحاجة إلى الحماية الدولية.

وتمكن الفلسطيني أخيرًا من العودة إلى مصر، في حين تخلى الصومالي عن الأمل بعد عام وتسعة أشهر وعاد إلى الصومال ، حيث ترك مهنته السابقة في مجال الصحافة من أجل سلامته.

وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا بدفع 20 ألف يورو (22191 دولارًا) كتعويض لكل منهما العراقي والسوري ، و 15 ألف يورو للفلسطيني و 26 ألف يورو للصومالي.