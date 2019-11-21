عمر مروان عن «شوايات الكفتة» بالسجون: «لما نلاقي تقدم وحاجة كويسة ننكر ليه»

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود شوايات للكباب والكفتة بمجمع سجون طرة خلال منتدى السجون الثالث، واقع موجود منذ سنوات.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأربعاء، أنه توجه إلى نفس السجن بذاته منذ خمس سنوات ووجد الوضع كما هو بالصورة واستمر إلى الآن، متابعًا: «لما نلاقي تقدُم وحاجة كويسة ننكر ليه؟ يسألوا المساجين والمحبوسين هناك تطور كبير في السجون».

وأشار إلى أن هذه الوجبات متاحة لكافة المساجين الذين يمتلكون النقود لشرائها، لافتًا إلى أنهم يحصلون على الوجبات التي تروق لهم داخل السجن كما تداوله الإعلام.