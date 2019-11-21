وزير النقل: دخول برج بنى مزار التشغيل ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات

أعلن وزير النقل كامل الوزير، دخول برج بنى مزار التشغيل ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط بنى سويف / أسيوط بطول 250 كم والذي تنفذه شركة الستوم الإيطالية، وحيث يتكون المشروع من 15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا، و86 مزلقانا.

ولفت وزير النقل، إلى دخول أبراج "أبو قرقاص ومغاغة والروضة" الخدمة بواقع "3 أبراج رئيسة، و2 برج ثانوى، و9 مزلقانات" بإجمالى مسافة 32 كم تقريبا.

وأكد أهمية مشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات للسكك الحديدية؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان، موضحا أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.

وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.

جدير بالذكر أن دخول البرج الرئيسى لمحطة بنى مزار مع عدد 2 برج ثانوى فى المسافة ما بين مغاغة وبنى مزار وربط برج بنى مزار مع البلوك الميكانيكى بالكفور ودخول المسافة الأتوماتيك ما بين برجى مغاغة وبنى مزار والربط ما بين برجى مغاغة وبنى مزار وتشغيل التقاطر والمسير العكسى تصل المسافة التى تم وضعها بالتشغيل من كم 183 حتى 201 بطول 18 كم تقريبا.