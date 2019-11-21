محافظ الوادي الجديد: تحصيل المستحقات المتأخرة بالجمعيات الزراعية

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تخصيص محصل من مصلحة الضرائب العامة ومرشد زراعي للتواجد بمقر الجمعيات الزراعية التي يتم صرف السماد للمواطنين منها، تيسيرا على المواطنين في سداد المستحقات المالية المتأخرة.

وقال إن هذا القرار يهدف إلي توفير الوقت والجهد عن المزارعين حتى يتم صرف السماد وسداد المستحقات من مكان واحد بدلا من الانتقال إلى مأمورية الضرائب والإدارات الزراعية المختلفة.

وأضاف أن المحافظة تسعى للتيسير على المواطنين خاصة في القرى البعيدة بمراكز الفرافرة وباريس، وهناك غرفة عمليات بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.