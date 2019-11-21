رئيس وزراء باكستان والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية

ناقش رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني - وفقا لقناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم الخميس - إن عمران خان تطرق في حديثه مع ترامب إلى قضية إطلاق سراح الرهائن الغربيين المحتجزين لدى حركة "طالبان"، حيث أثنى على عملية إطلاق سراحهم واصفا إياها بـ"الخطوة الإيجابية".

وكانت حركة طالبان الأفغانية قد أطلقت سراح اثنين من الرهائن الغربيين جنوبي أفغانستان الثلاثاء الماضي، حيث سلمتهما إلى الولايات المتحدة بعد 3 سنوات من اختطافهما في كابل.