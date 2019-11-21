ترودو يلتقي عمد «كالجاري» و«فانكوفر» وسط تزايد الدعوات لـ«ويكست»



عقد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، لقاء مع اثنين من رؤساء البلديات الكبرى في كندا في أوتاوا، كجزء من جهد أوسع للتواصل مع المدن الكندية الغربية، التي طالب عدد من مسؤوليها بالانفصال عن الفدرالية الكندية أو ما يسمى بـ"خروج الغرب" "ويكست".

والتقى ترودو بعمدة كالجاري في مقاطعة ألبرتا ناهيد نينشي، وعمدة فانكوفر كينيدي ستيوارت.

وقال نينشي - في تصريحات عقب الاجتماع - إنه من المهم إجراء "محادثة صريحة" مع رئيس الوزراء، مضيفا "المشاعر في الغرب متجذرة في شيء حقيقي للغاية.. إنه ليس غضبا أعمى أو كراهية للكونفدرالية إنه نابع من مخاوف حقيقية للغاية لدى الناس".

وتأتي هذه الاجتماعات كجزء من جهود ترودو للتواصل مع الغرب بعد أن فشل الليبراليون في الحصول على أي مقعد في ألبرتا وساسكاتشوان، وفقد الدعم في بريتش كولومبيا ومانيتوبا في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة.

حضر اللقاءين نائبة رئيس الوزراء الجديدة ووزير الشؤون الحكومية الدولية كريستيا فريلاند، والممثل الخاص لترودو في مقاطعات البراري جيم كار.