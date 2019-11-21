 اعتقال 680 شخصا بعد تفكيك شبكة للاحتيال عبر الإنترنت في ماليزيا - بوابة الشروق
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اعتقال 680 شخصا بعد تفكيك شبكة للاحتيال عبر الإنترنت في ماليزيا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 2:15 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 2:15 م

أعلنت السلطات في ماليزيا، اليوم الخميس، اعتقال 680 شخصا بعد تفكيكها شبكة للاحتيال عبر الإنترنت.

وقال المدير العام لإدارة الهجرة خير الدايمي داوود - في تصريح نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن مجموعة من الضباط داهمت المبنى الذي كان يتواجد به المشتبه فيهم والذي يخضع لحراسة مشددة في مدينة "سيبرجايا" بوسط ولاية "سيلانجور" بعد شهر من المراقبة.. وتم القبض على المحتالين الذين يعتقد أنهم يحملون الجنسية الصينية.

وأضاف داوود أنه تم اعتقال 603 رجال و77 سيدة فيما تمكن حوالي 100 شخص آخرين من الهروب بعد تعديهم على الضباط واشتباكهم معهم.

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