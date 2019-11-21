رئيس مؤسسة النفط الليبية يعلن خططا لزيادة إنتاج النفط والغاز

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شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز يوم 19 أكتوبر تشرين الأول 2019 - رويترز

قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان يوم الأربعاء إن المؤسسة تخطط لزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا بحلول 2024.

وأضاف صنع الله أن المؤسسة في طريقها للوصول بالإيرادات السنوية إلى أكثر من 20 مليار دولار.

وتحدث أيضا عن خطط لاستعادة الإنتاج في الحقول المتضررة وزيادة إنتاج الغاز إلى 3.5 مليار قدم مكعبة بحلول 2024.

تتكلف تلك الخطط 60 مليار دولار، منها 15 مليار دولار من الميزانيات الحكومية والباقي من المستثمرين.