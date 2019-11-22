 باراك أوباما يشن هجوما على تكنولوجيا العصر - بوابة الشروق
الجمعة 22 نوفمبر 2019 12:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

باراك أوباما يشن هجوما على تكنولوجيا العصر

أوباما
أوباما
(د ب ا)
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 11:54 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 11:54 م

قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن التكنولوجيا تساعد في تمزيق أواصر العلاقات في العالم، وتغذي الفوارق بين الدول الغنية وتلك الفقيرة، وكذلك بين أفراد الشعب داخل دولة واحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن أوباما قوله اليوم الخميس فى فعالية سنوية في سان فرانسيسكو: "إن الزيادة الحادة فى حالة عدم المساواة سواء داخل الدول أو فيما بينها هو نتاج العولمة والتكنولوجيا".

وقال أوباما:" إن التكنولوجيا سمحت لنا بالتواصل، لقد أصبح لدينا سوق عالمي...حيث يمكنك أن تنقل التكنولوجيا الخاصة بك إلى أسواق جديدة، إنها(التكنولوجيا) تساعد على تضخيم حالة عدم المساواة".

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك ويوتيوب تواجه اتهامات بتغذية الاستقطاب.. إننى أشعر كما لو أن الأمور تخرج عن نطاق السيطرة، إن ما أراه هو شعور بالقلق والشكوك لدى الكثيرين من الأشخاص، إن التكنولوجيا تغذى بعض هذه المشاعر، وهناك حالة من الغضب تسببت فيها التكنولوجيا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك