المحكمة العمالية بجدة أقرت إلزام صاحب العمل إعطاء العامل شهادة خدمة دون مقابل

قالت وزارة القوى العاملة، إن المحكمة العمالية بجدة بالمملكة العربية السعودية، أقرت إلزام عقد العمل لطرفيه، منوهة بأن الإقرار يعد حجه كافية للحكم بها، حيث نصت المادة "90" من نظام العمل السعودي على أنه يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له "ذوو الأجور الشهرية" تصرف أجورهم مرة في الشهر.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن المحكمة أشارت أيضا إلى أن المادة 64 من نظام العمل نصت أيضا على إلزام صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بناء على طلب العامل، أن يعطي له شهادة خدمة دون مقابل يوضح بها، تاريخ بداية العمل وانتهائه ومهنته ومقدار الأجر الأخير، ولا يجوز تضمينها ما يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلي أن ذلك جاء خلال نظر دعوي المواطن "ا. خ .ع" بالضرر من تعند مسئول المؤسسة التي يعمل فيها في صرف مستحقاته، ورفضه إعطاء العامل شهادة بخبرته ، وتعلله بأنه قدم استقالته .

وتابعت الوزارة: أن الحكم يقتضي إلتزام صاحب العمل بنظام العمل بالمملكة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.