تصريحات مؤسس «تمرد ضد الانقراض» تثير الغضب في ألمانيا

أثار المؤسس المشارك لحركة نشطاء البيئة "إكستينكشن ريبيليون" أو " تمرد ضد الانقراض" غضبا في ألمانيا بعد إجراء مقابلة وصف فيها الإبادة الجماعية بأنها "مثل حدث اعتيادي" في التاريخ.

وقال روجر هالام لصحيفة "دي تسايت" الألمانية إن المحرقة النازية (هولوكوست) كانت "مجرد عمل شرير أخر في تاريخ البشرية".

وأضاف: "الحقيقة هي أن تاريخنا شهد مقتل ملايين البشر بشكل منتظم في ظل ظروف سيئة". وذكر هالام/53 عاما/ كمثال على ذلك، الفظائع التي ارتكبت في الكونغو، وقال: "كان البلجيكيون في الكونغو في أواخر القرن التاسع عشر، وأهلكوها".

وأدت تصريحات هالام إلى توقف دار نشر أولشتاين عن تسليم كتابه الجديد حول تغير المناخ إلى المكتبات في ألمانيا، حيث كان من المقرر أن يظهر في 26 تشرين ثان/نوفمبر.

يشار إلى أنه في ألمانيا، يمكن مقاضاة الأشخاص بسبب إنكارهم للهولوكوست كما يحظر استخدام رموز الماضي النازي للبلاد.

وأبدى وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، استياءه من تصريحات هالام، وقال عبر حسابه على "تويتر": "المحرقة هي أكثر من مليون قتيل، وطرق تعذيب وحشية، صناعة اغتيال اليهوديات واليهود والعزم على استئصالهم هو أمر غير إنساني بشكل فريد، لابد أن ندرك ذلك دائما".

كما تبرأت حركة "تمرد ضد الانقراض" في ألمانيا هي الأخرى من تصريحات هالام، واصفة هذه التصريحات بأنها "تستخف بالمحرقة وتهون من شأنها".

وأكدت الحركة أنها لم تعد ترحب بهالام في ألمانيا.

ودعا منتقدون الفروع الأخرى من حركة تمرد ضد الانقراض إلى النأي بأنفسهم عن هالام.