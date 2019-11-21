وزير برازيلي: نضع خطة للحد من قطع الأشجار في الأمازون

أعلن وزير برازيلي أن بلاده تعكف على وضع خطة للحد من عمليات قطع الأشجار في منطقة غابات الأمازون، التي أثارت موجة غضب عالمية مؤخرًا.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الجنرال اوجستو هيلينو بيريرا، وزير أمن المؤسسات في البرازيل قوله خلال مقابلة معه في برازيليا:" إننا نعكف بالفعل على إعداد سياسة أقوى لاحتواء الحرائق" وذلك في أول اعتراف بالمشكلة.

وقال أوجستو:" إن الجميع متفقون على أنه يتعين علينا تشديد تطبيق القانون" في إشارة إلى المزارعين الذين يضرمون النار في الأراضي الزراعية من أجل تحسين الانتاجية.

وأضاف أن حكومة الرئيس جاير بولسونارو بحاجة إلى رفع مستوى الوعي بين المزارعين، فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن قطع الأشجار، والتوصل إلى بدائل لأنشطتهم غير المشروعة والمربحة فى ذات الوقت.