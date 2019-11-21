5 دول أوروبية تنتقد موقف واشنطن من المستوطنات الإسرائيلية

انتقدت خمس دول أوروبية في الأمم المتحدة قرار الولايات المتحدة عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية معارضة للقانون الدولي، غير أن هذه الدول لم تذكر (واشنطن) مباشرة.

وأكدت الدول الأوروبية الخمس وهي (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وبولندا) وجميعها أعضاء حاليا في مجلس الأمن الدولي - في بيان مشترك، نقلته قناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية الفرنسية، اليوم الخميس، مقتطفات منه - أن موقفهم من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية واضح ولم يتغير.

واعتبرت تلك الدول أن كل نشاط استيطاني هو غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية حل الدولتين وأفق السلام الدائم.. داعية - قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط - إسرائيل إلى وقف كل الأنشطة الاستيطانية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن - الإثنين الماضي - أن المستوطنات الإسرائيلية لا تعد في ذاتها غير متسقة مع القانون الدولي رغم قرارات مجلس الأمن التي تعتبر المستوطنات غير قانونية كونها مقامة على أراض فلسطينية محتلة.

يذكر أن أكثر من 600 ألف إسرائيلي يعيشون في القدس الشرقية والضفة الغربية إلى جانب أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني ولا تزال مسألة المستوطنات بين أبرز الملفات الشائكة في إطار النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.