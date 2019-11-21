«الشيوخ الأمريكي» يقر قانون موازنة مؤقتة لمدة 4 أسابيع

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون لإقرار موازنة مؤقتة مدتها 4 أسابيع، وهو ما يضمن عدم توقف مؤسسات الحكومة الاتحادية عن العمل بسبب نفاد مخصصات الإنفاق العام حتى 20 ديسمبر المقبل.

ورفع المجلس مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه ليدخل حيز التطبيق. ومن المقرر تصديق الرئيس على القانون قبل انتهاء العمل بقانون الإنفاق الحالي في منتصف ليل اليوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجلس الشيوخ وافق على قانون الإنفاق العام بأغلبية 74 عضوًا مقابل معارضة 20 آخرين، بعد موافقة مجلس النواب على المشروع يوم الثلاثاء الماضي بأغلبية 231 صوتًا مقابل 192 صوتًا.

وأضافت بلومبرج أن هذا الإجراء المؤقت أصبح ضروريا بسبب فشل الكونجرس في تمرير مشروع الموازنة السنوية للحكومة الاتحادية قبل بدء العام المالي الحالي أول أكتوبر الماضي، الأمر الذي أصبح معتادًا في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي والبيت الأبيض والكونجرس ككل حول بنود الموازنة.

ويأتي ذلك فيما يواصل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس مفاوضاتهم بشأن مشروع الموازنة الاتحادية.

ويتعلق الخلاف بين الجانبين بشأن مخصصات الأمن الداخلي لأنها تتضمن طلب الرئيس ترامب تخصيص 9 مليارات دولار لتمويل مشروع الجدار على حدود المكسيك، وهو ما سيكون على حساب مخصصات أخرى في الموازنة الاتحادية التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 1.3 تريليون دولار.