فى 12 نوفمبر 2019، تشرفت كل من شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات والشريك الاستراتيجى المحلى لشركة أفتوفاز الروسية بتقديم السيارة لادا جرانتا 2020.

وأعرب السيد عمرو سليمان ــ رئيس مجلس إدارة شركة الأمل ــ عن سعادته الغامرة ببدء طرح هذه السيارة المتميزة فى الأسواق المصرية، والتى تتناسب مع احتياجات السوق والمستهلك المصرى.

وأشار سيادته إلى الدعم غير المسبوق الذى تقدمه باستمرار شركة أفتوفاز، والذى أثمر عن إنتاج وإطلاق هذه السيارة الجديدة.

وقد حضر الحفل من شركة أفتوفاز كل من السيد: ماكس ميسانا ــ مدير قطاع التصدير، والسيد بيير دولوى ــ مدير التسويق بقطاع التصدير.

ومن جانبه أشار السيد ماكس ميسانا إلى أن التعاون المستمر بين أفتوفاز وشركة الأمل قد بُنى على تاريخ طويل وقوى استمر أكثر من 20 عاما، وخلال هذا التعاون الطويل أنتجت شركة الأمل العديد من موديلات شركة أفتوفاز وصولا إلى السيارة لادا جرانتا الجديدة، والتى تحقق آمال واحتياجات المستهلك المصرى، وتأتى السيارة الجديدة بطرازين: بناقل حركة يدوى، وآخر أتوماتيكى من إنتاج شركة جاتكو اليابانية.

وأكد السيد ميسانا على أن هذه السيارة الجديدة المُنتٙجة محليا قد حققت أعلى معايير الجودة والتكنولوجيا الحديثة المعتمدة بشركة رينو ــ أفتوفاز، وأوضح السيد بيير دولوى على أن الوجه الجديد للادا جرانتا 2020 والمميز بالشكل X تم تصميمه من خلال المصمم العالمى ستيف ماتين، كما أوضح أن التصميم الجديد للسيارة داخليا وخارجيا جاء ليُلبى رغبات العملاء من عدة نواحٍ.

وتشمل التعديلات الجديدة العديد من مكونات السيارة الشكل الخارجى والداخلى، ونظام تعليق حديث وآليات عزل متطورة ونظام ترفيهى جديد لضمان تجربة أكثر راحة ومتعة للعملاء.

وأضاف السيد دولوى إلى أن تصميم السيارة راعى احتياجات السوق المصرية، بالاضافة إلى أعلى معايير الأمان والاعتمادية دون المساس بتحقيق معادلة الجودة والسعر الاقتصادى.

وتجدر الاشارة إلى أن السيارة سوف تطلق بفئتين، الأولى بناقل حركة يدوى والأخرى بناقل حركة أوتوماتيكى من إنتاج شركة جاتكو اليابانية، ويبدأ سعر السيارة من 158000 ج.م، مع ضمان لمدة ثلاث سنوات، أو 50000 كم، وسوف يتم توفير السيارة من خلال معارض شركة الأمل والموزعين المعتمدين.