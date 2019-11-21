«عربية البرلمان»: بروتوكلات تعاون لتطوير العمارات السكنية بمطروح

قال أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، واللواء أركان حرب صلاح الدين سرايا، قائد المنطقة الغربية العسكرية، شهدا توقيع برتوكول تعاون بين المحافظة وقيادة المنطقة الغربية العسكرية، والبنك الأهلي المصري، برئاسة هشام عكاشة، لإعادة تأهيل وتطوير العمارات السكنية بمنطقة حي الزهور.

وأوضح رسلان فى بيان له اليوم الخميس، أن توقيع البروتوكول يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، وتأكيدا على دور المشاركة المجتمعية للبنك الأهلي المصري كصرح اقتصادي بارز.

وحضر فعاليات توقيع البروتوكول اللواء رضا العمدة، مدير أمن مطروح، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، والنائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، وعددا من شيوخ وعواقل المحافظة.

وأضاف أن البرتوكول يهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير عدد 37 عمارة سكنية بمنطقة حي الزهور بمدينة مرسى مطروح، وتوفير حياة كريمة وآمنة لسكانها بعد معاناة طويلة من تدهور حالة المباني والبنية التحتية، فضلا عن تقديم الدعم والتمويل المالي مساهمة من البنك الأهلي المصري.

وتابع:" البروتوكول يقر بقيام الشعبة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ كامل الأعمال تحت إشراف هندسي متخصص، لافتا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لديها الإمكانيات والقدرة على تنفيذ الأعمال التي توكل إليها في التوقيتات المحددة للعقود، بالإضافة إلى الجودة العالية والإسراع بخطوات التنمية بالمحافظة، وبما يعود على الأهالي بالنفع.

وأشار إلى أن البروتوكول يؤكد بعد نظر واهتمام الرئيس السيسي، بربوع الوطن وبمطروح، فضلا عن اللواء مجدي الغرابلي، محافظ أمين يرفع لواء التنمية بالمحافظة وينفذ توجيهات الرئيس بكل دقة وعدل بين المدن.

من جانبه، أكد محافظ مطروح، مجدى الغرابلي، أن هذا البروتوكول يعد باكورة تعاون بين محافظة مطروح وقيادة المنطقة الغربية العسكرية والبنك الأهلي المصري لاستكمال رفع كفاءة وتطوير عدد من الأحياء بالمحافظة، استكمالا لخطوات مطروح نحو التنمية وتحقيق الارتقاء بحياة مواطني المحافظة، خصوصا المناطق المحرومة والمعدومة.

وأشار إلى قيام المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بعمل المعاينات اللازمة، وإعداد المقايسات المطلوبة لسرعة تنفيذ الأعمال بالمنطقة.

وفي نهاية اللقاء، قام المحافظ بإهداء درع المحافظة للواء أركان حرب صلاح الدين سرايا، قائد المنطقة الغربية العسكرية، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصرى تقديرا لمساهمتهم الكريمة.