«النواب الليبي» يطالب إيطاليا بتوضيح رسمي حول انتهاك طائرة عسكرية لأجواء البلاد

استنكر مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، انتهاك سيادة الأجواء الليبية من إحدى الطائرات المُسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي، والتي تم إسقاطها، أمس الأربعاء، من قبل الدفاعات الجوية للقوات المسلحة فوق ترهونة، وذلك عند دخولها منطقة العمليات العسكرية، بحسب بوابة أفريقيا للأنباء.

وطالب "المجلس" السلطات الإيطالية بتوضيح رسمي حول هذا التعدي على سيادة ليبيا المخالف لجميع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال لا تخدم مصلحة الشعب الليبي، وتعد تدخلًا في الشأن الداخلي، ومناصرة لطرف بعينه وانتهاكًا للسيادة الوطنية لدولة ليبيا.

وأكدت هيئة الأركان العامة الإيطالية، مساء الأربعاء، تحطم طائرة مُسيرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي فوق الأراضي الليبية وتحديدًا فوق ترهونة.

وزعمت الهيئة أن الطائرة (تجريبية) وكانت تجري مهمة لدعم عملية (بحر آمن) لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، كما أكدت الهيئة في بيان أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة مزيد من المعلومات حول سقوط الطائرة.