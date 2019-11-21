 الصين: «استقلال تايوان» طريق مسدود له تداعيات خطيرة - بوابة الشروق
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الصين: «استقلال تايوان» طريق مسدود له تداعيات خطيرة

أ ش أ
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 2:24 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 2:24 م

قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء" ما شياو قوانغ، اليوم الخميس، إن "استقلال تايوان" طريق مسدود لن يجلب إلا تداعيات خطيرة للجزيرة.

وأضاف قوانغ –تعليقًا على تصريحات لسياسي من الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني بهذا الشأن– أنه "يجب إعادة توحيد وطننا الأم، وسوف تتم إعادة توحيده بكل تأكيد".

وتابع قوانغ أن "هذه التصريحات تكشف بشكل كامل نية السياسي في السعي إلى مصالح سياسية وانتخابية على حساب الإضرار بالمصالح الأساسية للمواطنين عبر مضيق تايوان، وخاصة في تايوان... هذه التصريحات أسقطت تمامًا القناع عن وجه إدارة الحزب الديمقراطي التقدمي".

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