وصول رنيا يوسف وساندي علي إلى عرض فيلم «بيك نعيش»







وصلت الممثلة المصرية رنيا يوسف، والفنانة التونسية ساندي علي، إلى عرض الفيلم التونسي "بيك نعيش"، الذي يشارك بمسابقة "آفاق السينما العربية"، ويعرض في السادسة والنصف مساء اليوم، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

"بيك نعيش" فاز بطله سامي بوعجيلة بجائزة أحسن ممثل في قسم آفاق بالدورة الـ76 لمهرجان فينسيا السينمائي سبتمبر الماضي، وكان قد تم اختياره ضمن 14 مشروعا للمشاركة في النسخة الرابعة لملتقى القاهرة السينمائي في الدورة الـ38، وتدور أحداثه بعد ثورة الياسمين في تونس، حول أسرة تتحول عطلتها الأسبوعية إلى جحيم بعد إصابة الابن بطلق ناري في حادث إرهابي، وفيما يتطلب علاجه زراعة كبد جديد تظهر خلافات عائلية مفاجئة تهدد حياة هذا الطفل.

وينافس الفيلم على جوائز مسابقة "آفاق السينما العربية"، وتنقسم إلى، جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وجائزة صلاح أبو سيف، وجائزة أحسن فيلم غير روائي، وجائزة أحسن أداء تمثيلي.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من، الناقد الكندي بيرس هاندلنج رئيس لجنة التحكيم، والممثلة المصرية هنا شيحة، والمنتج البلغاري ستيفن كيتانوف، والمنتجة المغربية لميا الشرايبي، والموسيقي التونسي أمين بوحافة.