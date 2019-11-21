 سول تسلم بيونج يانج جثة مواطن كوري شمالي - بوابة الشروق
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سول تسلم بيونج يانج جثة مواطن كوري شمالي

أ ش أ
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 10:58 ص | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 10:58 ص

سلمت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، جثة مواطن كوري شمالي إلى جارتها الشمالية، كانت قد انتشلتها من البحر الغربي في مطلع شهر نوفمبر الجاري.

وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس - أن الحكومة سلمت جثة مواطن كوري شمالي عبر قرية بانمونجوم الحدودية إلى الشمال صباح اليوم.

وأوضحت وزارة الوحدة أنه تم انتشال الجثة بعد العثور عليها في البحر الغربي، بدون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الجثة أو سبب الغرق.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أرسلت إخطارا باسم رئيس منظمة الصليب الأحمر الكورية الجنوبية فيما يتعلق بتسليم جثة إلى كوريا الشمالية يوم 19 نوفمبر، وعبرت كوريا الشمالية عن نيتها في استلامها.


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