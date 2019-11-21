«طاقة النواب»: مصر ستكون من أهم الدول بالشرق الأوسط وإفريقيا في جذب الاستثمارات البترولية والغاز

قال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب طلعت السويدي إن مصر ستكون واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال جذب الاستثمارات العالمية الكبرى لإقامة المشروعات داخل قطاع البترول والغاز خاصة بعد نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والاتجاه نحو التصدير إضافة إلى عقد سلسلة كبيرة من الاتفاقيات العالمية الكبرى للبحث والتنقيب عن البترول داخل مصر.

وأوضح السويدي -في بيان صحفي اليوم الخميس- أن قيام ممثلي تسع شركات للنفط والغاز في سنغافورة بزيارة القاهرة لاستكشاف فرص التعاون والتعرف على حركة الأعمال وعقد اجتماعات مع العديد من الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز في مصر دليل على نجاح مصر في جذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع البترول خاصة أن سنغافورة تعد خامس أكبر مركز لتكرير النفط في العالم وهي مركز رئيسي لتجارة النفط وهناك العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأرجع السويدي النجاحات الكبيرة التي حققها قطاع البترول إلى الدعم والمساندة الكبيرة التي حظي بها هذا القطاع من الرئيس عبدالفتاح السيسى وأيضًا نجاح وزير البترول المهندس طارق الملا وقيادات ورؤساء الشركات والهيئات التابعة لقطاع البترول، منوهًا إلى أن هذا القطاع يمتلك كفاءات خاصة من الشباب الواعد والقادر على النهوض بقطاع البترول والوصول به إلى المستوى العالمي.