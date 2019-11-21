بوتين: أمريكا تفرض قيودا على الاقتصاد الصيني بسبب كفاءته

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض قيودا على الاقتصاد الصيني لأنه أصبح أكثر كفاءة.

وقال بوتين -في تصريح خلال منتدى "روسيا تنادي" وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس - إن العملة الصينية تكتسب المكانة التي تستحقها في السوق المالي العالمي.

وأضاف: "يمكنني القول، بدرجة عالية من اليقين، إن هذا النهج الفريد للتنمية الاقتصادية الصينية أفضى إلى نتائج جيدة جدا.. وإن الأداء الكلي للاقتصاد الصيني أكثر فعالية بكثير من اقتصادات كبرى أخرى، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي".

وتابع: "أعتقد إلى حد كبير، أن هذا يسبب القلق لأصدقائنا في الولايات المتحدة وهو ما يفسر القيود المفروضة على الصين"، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية هي نتيجة "لهذه الحقيقة" وليست بسبب التباين في الميزان التجاري.