وكالة فارس الإيرانية: خدمة الإنترنت استؤنفت في بعض المناطق

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نقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الخميس عن مصدر مطلع أن خدمة الإنترنت استؤنفت في بعض المناطق وفي طور العودة التدريجية في البلاد.

وأوضح المصدر أن هذا التطور جاء بتفويض من مجلس الأمن القومي الإيراني.

وذكر أن "مجلس الأمن القومي أصدر تفويضا لاستئناف خدمة الإنترنت في بعض المناطق، وأن خدمة الاتصال بالإنترنت للهواتف الأرضية قد عادت بالفعل في محافظات هرمزكان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر، وبعض مناطق طهران".

وتعاني إيران انقطاعا واسعا لخدمات الإنترنت منذ مساء السبت الماضي، وهو ما قوبل بإدانات دولية.

وجاء قطع الإنترنت وسط احتجاجات شعبية في أنحاء إيران على تقنين كميات الوقود وزيادة أسعارها.