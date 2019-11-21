سول تتوقع مزيدا من المحادثات الأمريكية الكورية الشمالية قبل نهاية 2019

توقع وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون- تشول، مزيدا من المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية قبل نهاية العام الجاري، لمناقشة برنامج الأسلحة النووية.

وأكد كيم - خلال كلمة ألقاها في ندوة بمعهد السلام الأمريكي، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس - أهمية أن يغتنم الجانبان هذه الفرص، حيث أنه من غير المعلوم موعد إتاحة فرص أخرى.

ودعا المسؤول الكوري الجنوبي كلا من (واشنطن) و(بيونج يانج) إلى وقف جميع الأعمال العدائية أثناء المحادثات، مشيرا إلى أن تعليق التدريبات العسكرية من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في العام الماضي كان له تأثير إيجابي على الجهود الدبلوماسية، مؤكدا أهمية تهيئة بيئة أمنية تساعد كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي.

تأتي تعليقات كيم في الوقت الذي حثت فيه (سول) (بيونج يانج) و(واشنطن) على إظهار المرونة في مفاوضاتهما قبل نهاية العام الجاري، حيث يختلف الجانبان حول مدى نزع الأسلحة النووية من الشطر الشمالي مقابل تخفيف العقوبات عليه.