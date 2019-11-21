إندونيسيا تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية وتخفض الاحتياطي الإلزامي

أعلن البنك المركزي الإندونيسي، اليوم الخميس، عن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير بعد خفضه 4 مرات على التوالي، في حين قرر خفض الاحتياطي الإلزامي الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به لدى البنك المركزي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قرار خفض نسب الاحتياطي الإلزامي تستهدف تحفيز نمو أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 5% وهو ما جاء متفقا مع توقعا 21 محللا من بين 31 محللا استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم. كما خفض البنك معدل الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس وهو القرار الأول من نوعه منذ يونيو الماضي.

وقال بيري وارجيو محافظ البنك المركزي في تصريح للصحفيين اليوم إن السياسة النقدية مازالت تكيفية وتتناسب مع تقديرات معدل التضخم الذي مازال تحت السيطرة داخل النطاق المستهدف.

جاء قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير اليوم، في أعقاب خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ يوليو الماضي، وتحول البنك المركزي إلى أدوات أخرى لتحفيز الاقتصاد في أعقاب إشارة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى اعتزامه الإبقاء على سعر الفائدة الحالي لفترة طويلة نسبيا.

ومع توقع البنك المركزي نمو اقتصاد إندونيسيا خلال العام الحالي بمعدل 5.1%، في ظل تباطؤ النمو العالمي، فإنه من المحتمل عودة البنك إلى خفض الفائدة مجددا خلال الشهور المقبلة.

كان البنك المركزي الإندونيسي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس في العام الماضي لوقف تراجع الروبية الإندونيسية أمام الدولار. وعاد البنك إلى خفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام الحالي لدعم نمو الاقتصاد في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واستمرار تراجع صادرات إندونيسيا للشهر 12 على التوالي في أكتوبر الماضي مع تراجع وارداتها من السلع الرأسمالية.