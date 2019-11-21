 رسميا.. الأهلي يواجه الهلال السوداني وبلاتينيوم في ملعب السلام - بوابة الشروق
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رسميا.. الأهلي يواجه الهلال السوداني وبلاتينيوم في ملعب السلام

محمود باهي
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 3:55 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 3:58 م

تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا، يفيد بموافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراتين للفريق بدوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام.

وأشار الخطاب إلى الموافقة على خوض الأهلي مباراته ضد الهلال السوداني يوم 6 ديسمبر في الجولة الثانية، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 28 من الشهر ذاته في الجولة الرابعة على ستاد السلام بحضور 10 آلاف متفرج.

وتقام المباراتان الساعة 9 مساء، وستتولى شركة تذكرتي عملية بيع التذاكر بينما تختص الشركة الإفريقية بتأمين الملعب.

يذكر أن الأهلي سيفتتح مشواره في المجموعة الثانية بمواجهة خارج أرضه ضد النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر المقبل على ملعب رادس.


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