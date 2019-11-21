روسيا تتجه لتصنيف الأفراد كعملاء أجانب

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أعطى المجلس الأدنى بالبرلمان الروسي موافقته النهائية اليوم الخميس بشأن تشريع لتصنيف أفراد كعملاء أجانب.

تستطيع السلطات حاليا إجبار الكيانات الضالعة في خدمة مصالح سلطة أجنبية بالتسجيل على أنها "عميل أجنبي" أو مواجهة الغلق.

وقال المجلس الأدنى بالبرلمان في بيان إنه جاري تعديل القانون ليتيح إعلان الأفراد عملاء أجانب.

وأضاف البيان أن الإجراء من المتوقع أن يستهدف الأفراد الذين "ينشرون مواد وسائل الإعلام". ولم يحدد كيف سيتم معاقبة الأفراد الذين لا يذعنون للأمر.

وجرى الشهر الماضي ترحيل المواطنة الروسية ماريا بوتينا المسجونة في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة التآمر كعميلة أجنبية، إلى روسيا.

ودعا البرلماني الروسي البارز ليونيد سلوتسكي إلى أن تصبح بوتينا نائبة في المجلس الأدنى بالبرلمان.