 أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤكدون عدم تغير سياسته إزاء المستوطنات الإسرائيلية - بوابة الشروق
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أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤكدون عدم تغير سياسته إزاء المستوطنات الإسرائيلية

مستوطنات - أرشيفية
مستوطنات - أرشيفية
نيويورك - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 12:00 ص | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 12:00 ص

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، عدم تغير موقفهم إزاء المستوطنات الإسرائيلية في أعقاب قرار واشنطن بأنها لم تعد تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.

وقالت كارين بيرس، سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا "كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي وهو يتسبب في تآكل إمكانية تطبيق حل الدولتين وآفاق التوصل إلى سلام دائم".

وجاء بيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مجلس الأمن الشهري حول الشرق الأوسط، والذي أكد خلاله مقرر الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في المنطقة نفس الرسالة.

وقال نيكولاي ملادينوف "الخطوات الأحادية تثير الغضب وخيبة الأمل وتقوض بدرجة كبيرة إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستمرة وقابلة للحياة مع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين".


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