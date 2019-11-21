ألحان عمر خيرت تسحر جمهور مهرجان الشيكولاته بساقية الصاوي

قدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع فرقته الموسيقية حفلًا صباح اليوم الخميس بساقية الصاوي، وذلك ضمن فعاليات الدورة 17 لمهرجان الشيكولاته الذي تنظمه الساقية، وبحضور جمهور كبير امتلأت به القاعة في حالة شوق ولهفة لسماع دقات خيرت على البيانو .

بدأ الحفل بكلمة للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى مؤسس الساقية قدم فيها خيرت وفرقته الموسيقية، شاكرًا الموسيقار الكبير على اختياره للساقية لإحياء حفل موسيقى، وحث كل الحاضرين على أن يُسمعوا صغارهم لألحان عمر خيرت لما فيها من رقي وأصالة.

صعد خيرت وتهافت الجمهور على التصفيق الحار له ولفرقته الموسيقية وقدّم خيرت مجموعة كبيرة من ألحانه الجميلة والتى سحر الجمهور، والذي بدوره تفاعل معها، ومنها "ضمير أبله حكمت"، و"في هويد الليل"، و"مسألة مبدأ"، و"زى الهوى"، و"ليلة القبض على فاطمة"، و"مافيا"، و"الخواجة عبد القادر"، و"100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة".

وكان مهرجان الشيكولاته قد انطلق صباح اليوم الخميس بحضور عدد كبير من أطفال المدارس الذى عاشوا يوم مختلف مليء بالشوكولاتة من خلال الألعاب وورش العمل وعروض السيرك والعرائس وسوق الشوكولاتة رز هذه الفعاليات هو تقديم مسرحية عرائس جديدة لأول مرة على مسرح الساقية للعرائس وهى مسرحية "سليم وسليمة" من تأليف واخراج المهندس عبدالمنعم الصاوى بالتعاون مع "مبادرة أجيال سليمة".